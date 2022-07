Familie gerät auf A1 unter Lkw – Fahrer schwer verletzt

Das Auto geriet nach einer Kollision unter einen Lkw-Anhänger – bei einem Unfall auf der A1 im niedersächsischen Kreis Verden ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Er war mit seiner Familie unterwegs.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Posthausen bei Ottersberg. Nach Angaben der Polizei war der 52-jährige Fahrer des Autos am Dienstagabend mit einer 54-jährigen Insassin und den beiden Kindern im Alter von elf und 15 Jahren auf der A1 unterwegs.

Fahrer von SUV schwer verletzt nach Unfall mit Sattelzug

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler wechselte er kurz vor der Anschlussstelle Posthausen auf den Hauptstreifen und übersah den Angaben zufolge den dort stehenden Sattelzug. Bei dem anschließenden Aufprall geriet das Auto unter den Sattelzug.

Der 52-jährige Fahrer des Autos wurde dabei schwer verletzt, schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr. Die drei weiteren Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden allesamt in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der 57 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt.

Die A1 war in Richtung Hamburg vorübergehend für zwei Stunden voll gesperrt, beide Unfallfahrzeuge mussten mit erheblichen Schäden abgeschleppt werden. Ein Fahrstreifen wurde am späteren Dienstagabend erst wieder freigegeben, die Bergungsarbeiten dauerten bis in die Nacht. (mp/dpa)