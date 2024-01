„Extreme Witterungsbedingungen“: Im Norden fällt die Schule aus!

Schüler in Südniedersachsen dürfte die Nachricht gefreut haben: Wegen starken Schneefalls ist am Donnerstag der Schulunterricht in zwei Landkreisen ausgefallen.

Das gilt unter anderem im Landkreis Göttingen. Sämtliche Schulformen seien betroffen, gab die Verwaltung bekannt.

Reguläre Schulbeförderung nicht möglich

Der Kreis begründete die Entscheidung damit, dass eine reguläre Schulbeförderung nicht möglich sei. An den Schulen sollte allerdings eine Notbetreuung eingerichtet werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Schnee-Chaos: Tausende bleiben auf Autobahnen liegen

Auch im Landkreis Northeim gibt es am Donnerstag „schneefrei“ an allen allgemein- und berufsbildenen Schulen. Als Grund nennt der Landkreis auf seiner Webseite die „extremen Witterungsbedingungen“. (dpa/mp)