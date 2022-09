Explosionsgefahr: Großeinsatz vor den Toren Hamburgs

Im Landkreis Harburg ist es am Montagvormittag zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr gekommen. Grund war eine Temperaturerhöhung in einem Tank mit Wasserstoffperoxid auf dem Gelände einer Chemiefabrik.

Am Montagvormittag bemerkten Mitarbeitende der Chemischen Fabrik Bruno Bock nahe Marschacht, dass die Temperatur in einem Tank auf dem Gelände deutlich angestiegen war. In dem Behälter befand sich Wasserstoffperoxid. Eine zu hohe Temperatur bedeutet da unter bestimmten Voraussetzungen: Explosionsgefahr.

Es folgte ein Großeinsatz: 36 Polizeibeamt:innen und 103 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Auch ärztliche Rettungskräfte wurden vorsorglich alarmiert. Doch die Temperatur im Tank fiel von alleine wieder in den Normalbereich – eine Gefahr durch austretende Stoffe bestand nach Angaben der Polizei zu keinem Zeitpunkt.

Das könnte Sie auch interessieren: Unglaublicher „Bluff“ der Ukraine: Wie Putins Kriegstaktik nun vollends zerfällt

Mitarbeitende der Chemiefabrik kontrollieren die Temperatur nach Angaben der Samtgemeinde Elbmarsch weiterhin in regelmäßigen Abständen und analysieren den Vorfall. Straßensperrungen im umliegenden Gebiet wurden wieder aufgehoben. (ps)