In Wintermoor-Geversdorf (Landkreis Heidekreis), einem 170-Seelen-Ort nahe Soltau, ist in der Nacht zu Mittwoch offenbar erneut ein Fahrzeug mutwillig in Brand gesteckt worden: Um kurz nach Mitternacht sahen Anwohner, wie an der Triftstraße ein VW T6 in Flammen stand. Die Feuerwehr entsandte ein größeres Aufgebot. Es ist nicht das erste Fahrzeug, das in Wintermoor-Geversdorf durch ein Feuer beschädigt wurde.

Die Flammen hatten sich im Bereich der Motorhaube ausgebreitet, zerstörten die vordere Achse samt Rädern und auch den Innenraum des Kleinbusses. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf andere Fahrzeuge verhindern.

Serientäter? Schon wieder brennt ein Auto im Heidekreis

Die Polizei sperrte die Straße und sicherte Spuren. Verletzt wurde niemand. Nun ermittelt die Kripo.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Und die geht davon aus, dass auch dieses Fahrzeug vorsätzlich in Brand gesteckt wurde – genau wie fünf andere: Seit Herbst 2021 hat es nun sechs solcher Brände in dem kleinen Örtchen gegeben, zuletzt im September vergangenen Jahres.

Das könnte Sie auch interessieren: „Lost Place“: Verlassene Klinik brennt bis auf die Grundmauern nieder

Damals war ein 27-Jähriger in den Fokus der Ermittler gerückt, der im gleichen Ort wohnt. Doch er kam frei; in seiner Wohnung wurden keine belastenden Beweise gefunden. Doch es hörte nicht auf, im Heidekreis zu brennen.

Besonders verheerend war ein Feuer auf einem verlassenen Klinikgelände in Ehrhorn: Im Januar brannte das alte Bettenhaus bis auf die Grundmauern nieder. Das Areal ist ein beliebtes Ziel für „Lost-Places“-Fans. Die Klinik war im Zweiten Weltkrieg gebaut worden. 2005 meldete der letzte Besitzer Insolvenz an. Seitdem steht der Komplex leer. (dg)