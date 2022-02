Weil ein Betonmischfahrzeug am Donnerstag auf der Landesstraße 111 in Stade von der Fahrbahn abkam, entstand in der Folge erheblicher Schaden. Der Beton aus der Trommel musste vor Ort abgelassen werden und verursachte so einen sogenannten Flurschaden am Straßenrand.

Gegen 8.05 Uhr war der Betonmischer von der Fahrbahn abgekommen und beinahe in einen Graben gerutscht. Der 54-jährige Fahrer musste einem entgegenkommenden Rettungsfahrzeug ausweichen und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Großer Schaden: Beton muss abgelassen werden

Das Betonmischfahrzeug drohte in den Graben abzurutschen, teilte die Polizeiinspektion Stade mit. Nur mit Hilfe der Seilwinde eines Rüstwagens der Feuerwehr konnte das Fahrzeug bis zum Eintreffen eines Bergungsunternehmens stabilisiert werden, hieß es.

Vor Ort musste jedoch der Beton aus der Trommel abgelassen werden und verursachte erheblichen Schaden am Straßenrand. (se)