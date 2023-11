Enormer Schaden: Mutmaßliche Profi-Diebe festgenommen

Eine gut organisierte Bande soll im Raum Stade Einbrüche und Diebstähle begangen haben. Der Schaden: mehrere hunderttausend Euro. Nun sind am Mittwoch erste Verdächtige verhaftet worden.

Die Polizei hatte bereits Mitte September eine eigenständige Ermittlungsgruppe eingerichtet, die sich ausschließlich um sich häufenden Taten kümmerte. Die Beamten verdächtigten schnell eine Bande, die es gezielt auf Kupfer, Metalle und Werkzeuge abgesehen hatte. Die Tatorte: Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg.

Das sind die Verdächtigen

Die Gruppe scheint überaus tüchtig gewesen zu sein: Nach Polizeischätzungen richtete sie einen Gesamtschaden von mindestens 370.000 Euro an. Und das wohl innerhalb weniger Wochen und Monate.

Auch auf Metalle und Kupfer hatten es die Diebe abgesehen. Polizei Auch auf Metalle und Kupfer hatten es die Diebe abgesehen.

Die Ermittlungen brachten die Beamten auf die Spur von fünf Männern im Alter zwischen 18 und 51 Jahren. Deren Wohnungen in den Landkreisen Stade und Cuxhaven wurden am Mittwochmorgen gefilzt, vier Beschuldigte kamen in U-Haft. Am Freitag wurde noch ein weiteres Objekt in Hamburg durchsucht.

„Es konnten umfangreiche Beweismittel, darunter auch Teile des Diebesguts, aufgefunden werden“, so ein Sprecher der Polizei. Die Ermittlungen dauerten an. Insbesondere werde geprüft, ob man der Gruppe weitere Taten zurechnen kann. (dg)