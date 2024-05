Autofahrerin gerät in den Gegenverkehr: Motorradfahrer stirbt, Kind schwer verletzt

Tragischer Unfall am Vatertag: Eine Autofahrerin gerät in Seevetal (Landkreis Harburg) in den Gegenverkehr und kollidiert mit einer Gruppe Motorradfahrer.

Laut Polizei passierte der Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 15.20 Uhr an der Hittfelder Landstraße (Landkreis Harburg). Aus noch ungeklärten Gründen geriet die 32-Jährige mit ihrem VW in den Gegenverkehr – genau in dem Moment, als ihr eine Gruppe aus fünf Motorradfahrern entgegenkam.

Eines der Motorräder touchierte sie nur, der Fahrer (65) stürzte und verletzte sich dabei leicht. Einen 61-Jährigen erfasste die Frau hingegen frontal: Der Mann wurde erst auf die Windschutzscheibe des Golf, dann auf den Asphalt geschleudert.

Motorradfahrer stirbt – Kind schwer verletzt

Obwohl der 61-Jährige sofort mit dem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus geflogen wurde, konnten die Ärzte ihm nicht mehr helfen – er starb noch am Abend.

MOPO Die neue WochenMOPO – jetzt jeden Freitag am Kiosk!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Reich und unsolidarisch: Wie wohlhabende Hamburger gegen ein Flüchtlingsheim kämpfen

Historisches Wochenende? Was St. Pauli bei einem Aufstieg plant

Kann man die nicht einfach verbieten? Eine Jura-Professorin über die Kalifat-Demos

Der Party-Planet mischt die triste City auf

20 Seiten Sport: Alles zum HSV und zum FC St. Pauli

28 Seiten Plan7: Die besten Tipps für jeden Tag





Auch die Unfallverursacherin und ein acht Jahre altes Kind, das bei ihr im Auto saß, wurden schwer verletzt, so die Polizei am Freitag.

Das könnte Sie auch interessieren: Motorrad bei Kollision entzweigerissen: Mann nach schwerem Unfall in Lebensgefahr

Derzeit ist noch unklar, warum die Frau auf einmal in den Gegenverkehr fuhr. Nach dem Unfall wurde unter anderem eine Drohne eingesetzt, um Luftbilder des Unfallorts zu machen, auch die Feuerwehr sowie ein Notfallseelsorger waren vor Ort. (mp)