Motorrad bei Kollision entzweigerissen: Mann nach schwerem Unfall in Lebensgefahr

Bei Kattendorf (Kreis Segeberg) hat sich am Donnerstagnachmittag ein schwerer Unfall zwischen zwei Motorrädern ereignet. Drei Menschen wurden verletzt, einer lebensgefährlich.

Wie die Polizei der MOPO mitteilte, ereignete sich der Unfall an der Kaltenkirchener Straße. Gegen 15.50 Uhr stießen zwei Motorräder zusammen. Eines der beiden Motorräder wurde aufgrund der Kollision in zwei Teile gerissen. Der Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt und per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Zwei Schwerverletzte im Kreis Segeberg

Auf dem anderen Motorrad saßen zwei Personen, ein Mann und eine Frau. Beide erlitten schwere Verletzungen.

Die Kaltenkirchener Straße wurde nach dem Unfall gesperrt, neben zwei Rettungshubschraubern waren auch Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.