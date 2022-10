Grausiger Fund im Norden: Toter Mann im Stadtgraben entdeckt

Schaurige Entdeckung in Emden: Ein Mann hat eine Leiche in einem Kanal gefunden. Die Identität des Toten konnte schnell ermittelt werden.

Ein Wassersportler habe die Leiche am Sonntagmorgen im Stadtgraben entdeckt, sagte eine Polizeisprecherin. Den ersten Erkenntnissen nach gehen die Ermittler davon aus, dass der Mann durch einen Unfall in der Nacht oder am Samstagabend ums Leben kam.

Da er seine Papiere dabei hatte, konnte seine Identität schnell geklärt werden – es handelte sich um einen 57-Jährigen aus der Stadt. Die genauen Hintergründe des Todesfalls sind aber noch unklar. (dpa/mp)