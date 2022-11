Mit Roller gestürzt und von Auto überrollt: Elfjähriger nach Unfall gestorben

Ein elf Jahre alter Junge ist nach einem Unfall in Bramsche bei Osnabrück im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ordnete eine Obduktion an.

Das Kind war Anfang vergangener Woche von einem Auto überfahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der Junge war mit einem Tretroller unterwegs, als er aus unbekannten Gründen auf der Straße stürzte. Ein Auto, das von einem Parkplatz auf die Straße fuhr, kollidierte mit dem Elfjährigen und fuhr über den am Boden liegenden Jungen.

Die Feuerwehr holte das Kind unter dem Fahrzeug hervor. Der Elfjährige musste wiederbelebt werden und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, erlag der Junge schließlich seinen schweren Verletzungen.

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat eine Obduktion angeordnet, die soll nächste Woche erfolgen. Laut Polizei ist immer noch unklar, ob der lebensbedrohliche Gesundheitszustand und der Tod des Kindes durch den Autounfall verursacht wurden oder ob bereits der Sturz mit dem Tretroller ursächlich dafür war. Die Ermittlungsbehörden erhoffen sich von der rechtsmedizinischen Untersuchung genauere Erkenntnisse. (mp/dpa)