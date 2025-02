Einbruch in Ladenzentrum im Norden: Großfahndung mit Hubschrauber

Einbruch in ein Fachmarktzentrum in Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg): Nach Angaben der Polizei verschafften sich der oder die Täter am späten Montagabend gegen 23.30 Uhr durch ein eingeschlagenes Fenster Zugang zum gemeinsam genutzten Vorraum des Familia-Supermarkts und des Media-Marktes am Nordring.

Die Polizei leitete unmittelbar nach Bekanntwerden des Einbruchs eine Großfahndung ein. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Trotz der intensiven Fahndungsmaßnahmen, die bis in die Nachtstunden andauerten, konnten die Einbrecher unerkannt entkommen. Wie weit die Täter in das Innere der Geschäfte vordrangen, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Das Einkaufszentrum ist im Außenbereich mit Pollern gesichert, weil Einbrecher in den vergangenen Jahren zweimal mit Autos durch die Außenwand gefahren waren. Zur möglichen Beute machte die Polizei in der Nacht noch keine Angaben.