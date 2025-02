Raubüberfall auf Juwelier in Harvestehude – Täter fliehen Richtung Grindelhochhäuser

Zwei Männer haben am Montagabend in der Oberstraße in Harvestehude einen Juwelier überfallen. Die Täter drohten dem Inhaber mit Gewalt und entwendeten Wertsachen, danach flohen sie. Die Höhe der Beute ist noch unklar.

Wie die Polizei mitteilte, bemerkte ein Passant gegen 18.30 Uhr eine Auseinandersetzung in dem Juwelierladen und alarmierte die Einsatzkräfte. Der Anrufer beobachtete demnach auch, wie zwei Männer aus dem Geschäft in Richtung Grindelhochhäuser rannten. Die beiden waren überwiegend dunkel gekleidet und trugen Rucksäcke oder Taschen mit sich.

Vor Ort fanden die Beamten den Ladenbesitzer vor, der „weitestgehend unverletzt” geblieben war. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen, einem Diensthundeführer und dem Polizeihubschrauber „Libelle“ konnten die Täter bislang nicht gefasst werden.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer (040) 42 86 56 789 oder beim Polizeinotruf 110 zu melden. (mp)