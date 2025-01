Ausgerüstet mit einer Flasche Ketchup hat ein Mann am Samstag einen Stand der AfD in Wolfsburg sowie zwei AfD-Parteimitglieder beschmiert. Kurz danach gab es ein Handgemenge.

Ein 35-Jähriger hatte laut Polizei Werbeflyer und Plakate der in weiten Teilen rechtsextremen Partei sowie die Kleidung von zwei Mitgliedern an deren Wahlkampfstand mit der süßen Tomatensoße beschmiert. Danach floh der Mann zunächst.

Mann wird nach Ketchup-Attacke auf AfD-Stand verletzt

Kurze Zeit später trafen Menschen, die zuvor am AfD-Stand waren, den 35-Jährigen sowie einen 25-Jährigen erneut in der Innenstadt an. Ob es sich dabei um die AfD-Mitglieder handelte, die mit Ketchup beschmiert worden waren, war zunächst nicht bekannt.

Angesprochen auf die Ketchup-Attacke entwickelte sich ein Handgemenge. Dabei wurde der 35-Jährige laut Polizei leicht verletzt. Ob weitere Menschen verletzt wurden, müsse noch geklärt werden, sagte eine Polizeisprecherin. Die hinzugerufene Polizei nahm mehrere Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung sowie Beleidigung auf. (dpa/mp)