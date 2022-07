Mehrere Autos sind in der Nacht zu Donnerstag in Tostedt (Landkreis Harburg) bei Hamburg beschädigt worden – mit rohen Eiern. In den Straßen lagen mindestens acht leere Eierschachteln. Nicht der erste Vorfall dieser Art.

Vor allem an der Bahnhofstraße waren geparkte Autos betroffen: Schalenreste und runtergelaufenes Eigelb an der Windschutzscheibe und an sämtlichen Bereichen der Karosserie.

Eier-Alarm bei Hamburg: Mehrere Autos und Gebäude beschädigt

Bereits in den vergangenen Nächten war es in der Ortschaft zu ähnlichen Aktionen gekommen: Auch Geschäfte sind laut Polizei durch „Ei-Hinterlassenschaften“ verschmutzt worden. Wiederholt sollen Eier auch auf fahrende Autos geworfen worden sein. Das Abblendlicht eines Autos wurde dadurch sogar beschädigt.

In Königsmoor, einem Nachbarort Tostedts, waren auch Türen und Fenster der Moorhalle mit Eigelb beschmiert worden. In allen Fällen ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung. (dg)