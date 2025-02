Drogenrazzia in Hamburg und im Alten Land – Polizei wird in Kulturverein fündig

Die Ermittlungen wegen Drogenhandels dauerten bereits mehrere Monate an. Nun hatten die Ermittler genügend Beweise und durchsuchten am Dienstag mehrere Objekte im Landkreis Stade und eines in Hamburg. Es gab vier Festnahmen und es wurden hohe Geldbeträge, Goldmünzen und Waffen sichergestellt.

Laut einem Sprecher der Polizeiinspektion Stade wurden seit August vergangenen Jahres Ermittlungsverfahren gegen sechs Männer und eine Frau (43 bis 58 Jahre) geführt. Alle stehen im Verdacht, mit Kokain in nicht unerheblicher Menge gehandelt zu haben. Nun wurden elf Objekte in Buxtehude, Jork und Hamburg durchsucht. Darunter auch ein Kulturverein. Dabei kamen auch Spezialkräfte zum Einsatz, insgesamt mehr als 100 Polizisten.

Waffen, hohe Geldbeträge und Goldmünzen sichergestellt

Vier der Tatverdächtigen wurden bei den Razzien angetroffen und festgenommen. Ein 46-Jähriger kam vor den Haftrichter. Bei den Durchsuchungen konnten neben verschiedenen anderen Beweismitteln auch Vermögenswerte (Bargeld und Goldmünzen) in sechsstelligem Wert, größere Mengen Betäubungsmittel und verschreibungspflichtige Medikamente sowie mehrere Waffen aufgefunden und sichergestellt werden.

Die genaue Auswertung der Asservate wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen.