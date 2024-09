Nachdem am Mittwoch ein Lkw in Rothenburgsort gestoppt wurde, in dem Drogen gelagert waren, sind nun weitere Details bekannt geworden: Demnach hatten Verbrecher 2,1 Tonnen Kokain in Bananenkisten versteckt, in Rothenburgsort sollten die Sicherheitsbehörden dann ausgetrickst werden – doch die Ermittler waren der Bande da schon längst auf der Spur.