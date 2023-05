Drei schwere Unfälle an Kreuzung: Eine Tote, drei schwer verletzte Radfahrer

Im Pfingstausflugsverkehr in der Lüneburger Heide gab es an einer Kreuzung eine ganze Unfallserie – mit tödlicher Bilanz.

An einer Kreuzung in Bispingen in der Lüneburger Heide haben sich am Pfingstsamstag gleich drei schwere Unfälle ereignet. Eine 54-jährige Frau wurde dabei nach Polizeiangaben vom Montag getötet. Die Pkw-Fahrerin habe ein anderes Auto übersehen, das Vorfahrt hatte. Bei dem Zusammenstoß wurde sie schwer verletzt und starb noch an der Unfallstelle. Zwei weitere Beteiligte erlitten schwere Verletzungen, ein Beteiligter wurde leicht verletzt.

Immer wieder übersahen Autofahrer die Radler

Bei den zwei anderen Unfällen missachteten nach ersten Erkenntnissen jeweils Pkw-Fahrer die Vorfahrt von Rennradfahrern.

In einem Fall wurde ein Radfahrer, im anderen Fall zwei Radfahrer schwer verletzt. Die Kreuzung der Kreisstraßen K39/K5 im Heidekreis liegt im Wald. (mp/dpa)