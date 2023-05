Grausiger Fund: Verbrannte Leiche in Hamburger Wohnung entdeckt

In Rahlstedt ist es in der Nacht zu Pfingstmontag zu einem dramatischen Brandeinsatz gekommen. In einer Seniorenwohnanlage brannte eine Wohnung. Feuerwehrmänner fanden eine leblose Person darin. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

Laut Feuerwehr wurden die Retter gegen 0.10 Uhr in die Zellerstraße gerufen. Anwohner hatten Qualm und Flammen aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss gemeldet. Mehrere Löschfahrzeuge rückten an. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Dann machten die Feuermänner aber eine schreckliche Entdeckung.

Rahlstedt: Verbrannte Leiche nicht identifizierbar

Auf einem Bett, dass im brennenden Zimmer stand, fanden sie eine leblose Person. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Aufgrund ihrer starken Verbrennungen konnte sie zunächst nicht identifiziert werden. Ob weitere Bewohner und Bewohnerinnen des Mehrfamilienhauses durch den Brand betroffen waren, konnten Polizei und Feuerwehr vorerst nicht sagen.

Der Leichnam wurde in das Institut für Rechtsmedizin transportiert. Hier soll die Todesursache geklärt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.