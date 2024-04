Dramatischer Unfall am Bahnhof: Vater muss Kind (2) von den Gleisen retten

Ein Vater hat am Ostersonntag am Bahnhof Uelzen eine Katastrophe gerade noch verhindert: Im dichten Gedränge des Osterreiseverkehrs fiel ein Mädchen auf die Gleise. Der Vater sprang hinterher und rettete es. Beide wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Sprecher der Bundespolizei sagte, dass es am Bahnhof aufgrund des Osterreiseverkehrs zu großem Andrang gekommen sei. In dem Gedränge wurde das zweijährige Mädchen abgedrängt, stürzte ins Gleisbett und schlug dort mit dem Kopf auf eine Schiene.

Das könnte Sie auch interessieren: Ab ins Umland! In diesen Orten sind Häuser und Wohnungen deutlich günstiger

Der Vater sprang sofort hinterher, um seine Tochter zu retten. Dabei verletzte er sich und wurde von Passanten aus dem Gleisbereich gezogen. In letzter Sekunde – denn kurz darauf fuhr ein Zug in den Bahnhof ein. Sowohl Vater als auch Tochter wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.