Nachdem die Preise für gebrauchte Häuser im Hamburger Speckgürtel während der Corona-Pandemie und dem daraus resultierenden Bedürfnis nach einem Garten sprunghaft in die Höhe geschossen waren, sinken sie jetzt wieder deutlich. Zwar müssen Käufer immer noch ziemlich viel Geld bezahlen, um den Traum von einer eigenen Immobilie wahr werden zu lassen – im Gegensatz zur Hansestadt aber teils deutlich weniger. Die MOPO zeigt, wo es am günstigsten ist.

Nachdem die Preise für gebrauchte Häuser im Hamburger Speckgürtel während der Corona-Pandemie und dem daraus resultierenden Bedürfnis nach einem Garten sprunghaft in die Höhe geschossen waren, sinken sie jetzt wieder deutlich. Zwar müssen Käufer immer noch ziemlich viel Geld bezahlen, um den Traum von einer eigenen Immobilie wahr werden zu lassen – im Gegensatz zur Hansestadt aber teils deutlich weniger. Die MOPO zeigt, wo es am günstigsten ist.

„In der aktuellen Untersuchung beobachten wir marktgerechte Preiskorrekturen nach einer überhitzten Phase“, sagte Jens Grelle, Vorstandsmitglied der Landesbausparkasse Nordost, als er den neuen Immobilienatlas für das Jahr 2024 vorstellte. „Gerade in den Jahren 2021 und 2022 verteuerten sich Immobilien in Hamburg und Umland sprunghaft. Diese starken Preisanstiege sind jetzt teilweise aufgehoben.“

Hier gibt es die günstigsten Bestandshäuser im Umland

Im Schnitt liegen die Preise für Bestandshäuser im Umland pro Quadratmeter bei 3161 Euro. Das sind 10,7 Prozent weniger als im vergangenen Jahr. Ein kleiner Vergleich: 2013 lag dieser Preis noch bei 1662 Euro.

Am günstigsten sind die Eigenheimpreise pro Quadratmeter laut der Studie in Lauenburg (2337 Euro) sowie im Lauenburger Umland (2374 Euro). Dahinter folgen das Umland von Bad Oldesloe (2552) sowie die Orte rund um Lüneburg (2553 Euro) und Winsen (2581).

Die Karte zeigt die Preiskategorieren für Quadratmeterpreise von Reihenhäusern in Hamburg und dem Umland. LBS Landesbausparkasse Nordost Die Karte zeigt die Preiskategorieren für Quadratmeterpreise von Häusern in Hamburg und dem Umland.

Die höchsten Umlandpreise für Häuser werden in Wentorf/Aumühle am Hamburger Stadtrand aufgefahren, dort kostet der Quadratmeter durchschnittlich 4522 Euro. Auf Platz 2 steht das Umland von Ahrensburg mit rund 4100 Euro. Damit bewegen sich die teuersten Umlandwohnorte trotz der riesigen Nachfrage in den Corona-Jahren allerdings immer noch deutlich unter dem mittleren Hamburger Preisniveau (5117 Euro).

So viel kosten Eigentumswohnungen im Hamburger Umland

Eigentumswohnungen aus dem Bestand kommen im Durchschnitt auf einen Quadratmeterpreis von 3064 Euro. Der Umlandsdurchschnitt liegt damit nach wie vor deutlich unter dem Niveau der günstigsten Stadtteile Hamburgs.

Die Karte zeigt die unterschiedlichen Preiskategorien für Eigentumswohnungen in Hamburg und dem Umland. LBS Landesbausparkasse Nordost Die Karte zeigt die unterschiedlichen Preiskategorien für Eigentumswohnungen in Hamburg und dem Umland.

Am günstigsten wird es im Umland von Kaltenkirchen, wo der Quadratmeter im Durchschnitt 2017 Euro kostet. Nur ein wenig höher sind die Preise im Umland von Bad Oldesloe (2072 Euro) und in Lauenburg (2080). Dahinter folgen Stade mit 2453 Euro und das Umland von Bargteheide mit 2486 Euro auf Platz 4 und 5.

Am teuersten ist der Quadratmeter Eigentumswohnung laut der Studie in Ahrensburg (3773 Euro), direkt gefolgt von Wentorf/Aumühle (3720 Euro) und Wedel (3701 Euro) unmittelbar an der Hamburger Stadtgrenze.