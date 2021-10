Die hohen Spritpreise an der Autobahn schmeckten diesen unbekannten Dieben offenbar nicht. Auf gleich zwei Parkplätzen an der A7 klauten sie am späten Mittwochabend Diesel aus parkenden Lastwagen.

Insgesamt erbeuteten die Täter 850 Liter Kraftstoff im Wert von rund 1300 Euro aus zwei Lkw. Das teilte die Polizei Heidekreis am Freitag mit.

Diesel-Diebe sind auf A7 im Norden unterwegs

Einer der Laster parkte auf der Raststätte Lüneburger Heide Ost bei Bispingen. Der zweite stand auf einem Parkplatz bei Bad Fallingbostel.

Dieser Artikel stammt aus der dicken MOPO AM WOCHENENDE.

72 Seiten, die es in sich haben: Jedes Wochenende erwarten Sie aktuelle News, packende Reportagen, spannende Geschichten über Hamburgs unbekannte Orte und die bewegte Historie unserer Stadt, die besten Ausgehtipps fürs Wochenende, eine große Rätsel-Beilage und vieles mehr. Die MOPO AM WOCHENENDE: Jeden Samstag und Sonntag für Sie am Kiosk – oder ganz bequem im Abo unter MOPO.de/abo

Das könnte Sie auch interessieren: Betrug und Steuerverstöße: Große Zoll-Razzia im Norden

Offenbar stachen die Diesel-Diebe die Schlösser der Tanks auf, ehe sie den Sprit abzapfen konnten. Wer die Tat beobachtet hat oder Hinweise geben kann, erreicht die Polizei in Bad Fallingbostel unter Tel. (05161) 9720. (fbo)