Dicker Fang im Norden: Mehr als 150 Kilogramm Koks in Fischernetz versteckt

Ermittler haben auf einem Frachtschiff im niedersächsischen Wilhelmshaven 153 Kilogramm Kokain beschlagnahmt. Versteckt waren die Drogen an einem ungewöhnlichen Ort.

Den dicken Fang machten die Fahnder bereits am 27. Dezember, wie der Zoll in Hannover und die Polizei in Oldenburg am Freitag bekannt gaben. Kräfte des Zolls und der Polizei kontrollierten an dem Tag ein 300 Meter langes Frachtschiff, auch ein Rauschgiftspürhund war im Einsatz.

Koks-Päckchen in Fischernetz versteckt

Dabei fanden sie fünf große, mit Fischernetzen umwickelte Pakete. Darin befanden sich rund 150 Päckchen mit Kokain. Straßenverkaufswert: mehrere Millionen Euro. Die Drogen wurden geborgen und an einen sicheren Aufbewahrungsort gebracht.

Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.