Katzen sind neugierig, diese Abenteuerlust manövriert die kleinen Samtpfoten aber ab und an auch in missliche Lagen. In Remels (Landkreis Leer) ist am Montagnachmittag die Feuerwehr ausgerückt, um eine Katze zu retten, die in einen Schornstein gefallen war.

Der Halter vermisste sein Tier bereits seit Sonntag. Auf der Suche nach seinem Liebling hörte er irgendwann ein Mauzen aus der Wand seines eigenen Hauses. Die Katze war in einen alten stillgelegten Schornstein gefallen. Vermutlich war sie zuvor über das Dach geturnt. Der Schacht war rund sechs Meter tief, die ursprüngliche Revisionsöffnung, durch die man die Katze hätte befreien können, war bereits zurückgebaut.

Miauen kam aus der Wand: Feuerwehr muss Katze retten

Die Feuerwehr versuchte zunächst ein Netz in den Schornstein abzulassen, an dem sich die Katze festkrallen sollte. Jedoch fehlte dem Tier die Kraft, sich beim Hochziehen zu halten. Letztlich entschieden sich die Einsatzkräfte dazu, ein Loch in die Wand und damit in den Schornstein zu stemmen, um die Abenteurerin retten zu können. Nachdem durch das Loch der Weg in den Schornstein frei war, kletterte die Katze den Feuerwehrleuten bereits entgegen.

Der Tierhalter nahm sein Haustier überglücklich in Empfang und brachte es danach direkt zum Tierarzt, um es durchchecken zu lassen. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach rund eineinhalb Stunden beendet. (mp)