Tierischen Nachwuchs im Hause Rakers: Vor einigen Wochen brachte die Katze der Tagesschau-Sprecherin Judith Rakers fünf süße Babys zur Welt, das Treiben kann auf Instagram verfolgt werden. Die Fürsorge ist jedoch anstrengender als gedacht.

Denn die fünf Katzenbabys mussten seit Geburt mit der Flasche aufgezogen. „Das war unglaublich süß, aber auch unglaublich anstrengend und natürlich haben wir uns auch gefragt, ob wir sie durchkriegen“, schrieb die 45-jährige „Tagesschau“-Sprecherin und TV-Moderatorin am Freitag bei Instagram.

Katzenmutter Lotti habe eine Gesäuge-Entzündung erlitten, deshalb habe der tierische Nachwuchs alle vier Stunden die Flasche kriegen müssen – auch nachts.

View this post on Instagram A post shared by Judith Rakers (@judith_rakers) Nachdem die kleinen Katzen wochenlang per Hand aufgezogen werden mussten, geht es allen gut.

„Auf der kleinen Farm war also Ausnahmesituation“, schrieb die am Rande Hamburgs lebende Rakers zu einem Video, das die Kleinen auf und um ihren Schoß herumtollen zeigt.

„Aber wir haben es geschafft.“ Die Katzenbabys waren vor rund sechs Wochen zur Welt gekommen, damals ließ Rakers ihre Social-Media-Follower an dem Glück teilhaben. (mp/dpa)