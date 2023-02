Crash im Norden: Autofahrer in Lebensgefahr – Motor aus Wagen gerissen

Schwerer Unfall im Kreis Rotenburg (Wümme) mit einem lebensgefährlich Verletzten: Ein Autofahrer ist mit seinem Mercedes gegen zwei Bäume geprallt – offenbar mit sehr hoher Geschwindigkeit. Der Aufprall war so enorm, dass der Motor vom Rest der Karosserie gerissen wurde.

Der 37-Jährige war am Dienstag gegen 15.45 Uhr auf der L142 zwischen Vaerloh und Tiste in Richtung Tiste unterwegs. Wie die Polizei Rotenburg berichtet, kam er auf gerader Strecke, offenbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab.

Der Wagen raste gegen zwei Bäume und blieb im Graben liegen. Der lebensgefährlich verletzte Mann wurde aus dem völlig zerstörten Pkw befreit und ins Rotenburger Diakonieklinikum gebracht.

Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass der Motor vom Rest des Autos abgerissen wurde. Der Block landete einige Meter weiter im Graben.

Bei der Kollision wurde ein kleiner, heller Hund aus dem Fahrzeug herausgeschleudert. Das möglicherweise verletzte Tier flüchtete in die Feldmark, als Rettungskräfte versuchten es einzufangen. Hinweise zu dem Hund bitte an die Polizeistation in Sittensen unter Tel. (04282) 594 14-0.