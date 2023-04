Überholmanöver geht schief: Porsche kracht in Motorrad – 19-Jähriger in Lebensgefahr

Schwerer Verkehrsunfall im Landkreis Lüneburg: Auf der B209 in Artlenburg sind am frühen Samstagabend ein Motorrad und ein Porsche miteinander kollidiert. Der 19 Jahre alte Motorradfahrer erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen.

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei war der Porsche gegen 18 Uhr dabei, mehrere Fahrzeuge auf der Landstraße zu überholen. Als ihm ein Motorrad entgegenkam, schätzte der 57-jährige Porschefahrer dessen Entfernung und Geschwindigkeit offenbar falsch ein. „Ein Ausweichen war nicht mehr möglich, es kam zum Zusammenstoß“, so ein Polizeisprecher.

Motorradfahrer kommt nach Unfall in Hamburger Klinik

Der Motorradfahrer wurde von seinem Gefährt geschleudert und blieb regungslos am Boden liegen. Per Helikopter kam der 19-Jährige in eine Klinik nach Hamburg. Der Porsche-Fahrer blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock.

Beide Fahrzeuge wurden noch am Abend abgeschleppt, die Polizei nahm derweil den Unfall auf und sprach mit den anwesenden Unfallzeugen. Die B209 war für mehrere Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. (dg)