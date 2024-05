Crash bei Hamburg: Seniorin fährt in Gegenverkehr

Unfall in Sieversen (Landkreis Harburg) direkt an der Grenze zu Hamburg: Eine 77-Jährige ist dort mit ihrem Fiat Panda auf die Gegenfahrbahn gefahren und hat dabei einen entgegenkommenden SUV gerammt.

Die Fiat-Fahrerin war auf der Rosengartenstraße in Sieversen (Gemeinde Rosengarten) in Richtung Bundesstraße 3 unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr sie in einer leichten Kurve in den Gegenverkehr, wie die Polizei Buchholz der MOPO sagte. Dabei kollidierte sie mit einem schweren SUV Marke Ford Explorer.

Unfall in Sieversen: Seniorin fährt in Gegenverkehr

Der Kleinwagen und der SUV wurden durch die Wucht des Aufpralls auf den Seitenstreifen geschleudert. Die Fiat-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Der Ford-Fahrer (61) blieb augenscheinlich unverletzt, kam aber zur Untersuchung ebenfalls in eine Klinik. Die Polizei ermittelt die Unfallursache. (tst)