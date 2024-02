Brand in Hochhaus – Bewohner klettert im 10. Stock über den Balkon

Bei einem Brand im zehnten Obergeschoss eines Hochhauses in Hannover hat sich ein Bewohner bei einer gefährlichen Flucht über den Balkon in Sicherheit gebracht.

Wegen der intensiven Brandausbreitung habe der 30-Jährige am Mittwoch plötzlich versucht, sich in etwa 30 Meter Höhe über die Brüstung in den benachbarten Laubengang zu retten, teilte die Feuerwehr am Abend mit.

Polizisten retten Mann

Dort standen zwei Polizeibeamte, die den Mann beruhigen wollten. Sie hätten dann beherzt zugegriffen und ihn zu sich herübergezogen.

Sowohl der Bewohner als auch ein Polizist verletzten sich dabei, wie es hieß. Der gerettete 30-Jährige wurde mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Der 25 Jahre alte Polizist atmete ebenfalls Rauchgase ein und kam vorsorglich ins Krankenhaus.

Brand in Hannover: Ursache weiterhin noch ungeklärt

Wegen des Brandes in dem 15-geschossigen Hochhaus mit sichtbarer Brandentwicklung war am Mittwochnachmittag eine Vielzahl von Notrufen eingegangen. Feuerwehr und Rettungsdienst Hannover waren mit 66 Einsatzkräften und 25 Fahrzeugen vor Ort. Weitere Verletzte gab es nicht. Die Brandursache war noch unklar. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. (dpa/mp)