Wohnung im Norden brennt lichterloh – mehrere Verletzte

Beim Brand einer Dachgeschosswohnung in Hannover sind mehrere Menschen verletzt worden. Der Mieter der betroffenen Wohnung kam am Dienstag mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus, auch ein Feuerwehrmann wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht, wie die Feuerwehr sagte.

Die genaue Zahl der Verletzten war zunächst unklar. Die Polizei hatte am Morgen von einem und später von vier Verletzten gesprochen, die Feuerwehr von drei Verletzten.

Das Feuer war am Dienstagmorgen im Stadtteil Linden ausgebrochen. Eine Nachbarin hatte Flammen und Rauch im vierten Stock des Mehrfamilienhauses gesehen und die Einsatzkräfte alarmiert, wie die Feuerwehr weiter bekanntgab. Die Bewohner hatten sich bereits selbst ins Freie gerettet.

Großeinsatz: Wohnung in Hannover brennt lichterloh

Die Feuerwehr löschte den Brand schnell. Falsch geparkte Fahrzeuge behinderten jedoch die Brandbekämpfer. Die Kräfte waren mit insgesamt 17 Fahrzeugen, darunter einer Drehleiter, im Einsatz.

Die ausgebrannte Wohnung ist unbewohnbar. Auch weitere Wohnungen wurden durch die Löscharbeiten in Mitleidenschaft gezogen.

Die Brandursache war zunächst unklar, ebenso die Schadenshöhe, wie die Polizei mitteilte. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen übernommen. (dpa/mp)