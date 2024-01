Altona: Feuer in Wohnhaus – Menschen riefen am Fenster um Hilfe

Dramatische Szenen am Samstagabend in Altona-Altstadt. Im Treppenhaus eines Wohnhauses war ein Brand ausgebrochen. Giftiger Qualm drang in die Wohnungen, Menschen standen an den Fenstern und riefen um Hilfe. Mehrere Verletzte kamen in eine Klinik.

Laut Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 23.15 Uhr in die Stresemannstraße gerufen. Weil im Hintergrund Hilfeschreie zu hören gewesen seien, wurde Großalarm ausgelöst. Mehrere Löschzüge, Rettungswagen und ein Notarzt kamen.

Drei Bewohner gerettet – alle kamen ins Krankenhaus

Am Einsatzort hätte sich für die Retter eine äußerst dramatische Lage dargestellt. Das Treppenhaus sei stark verqualmt gewesen, den Mietern sei der Fluchtweg abgeschnitten gewesen. Viele hätten an den Fenstern gestanden und um Hilfe gerufen. Laut Feuerwehr wurden zwei Bewohner mit einer Fluchthaube über das Treppenhaus gerettet, ein dritter über eine Drehleiter.

Das könnte Sie auch interessieren: Sofa in Flammen – zwei Verletzte bei Brand in Ottensen

Alle hatten eine Rauchvergiftung erlitten und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Grund für den Einsatz: Im Treppenhaus brannte ein Stromverteiler. Das Feuer sei nach gut 45 Minuten gelöscht gewesen. Rund 40 Retter waren im Einsatz. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.