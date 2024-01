Sofa in Flammen – zwei Verletzte bei Brand in Ottensen

Der Qualm breitete sich so stark aus, dass auch Notrufe aus den umliegenden Straßen eingingen. In Ottensen ist es am Samstagmittag zu einem Zimmerbrand gekommen. Zwei Bewohner kamen in die Klinik.

Wie die Feuerwehr auf MOPO-Nachfrage bestätigte, wurden die Rettungskräfte gegen 12.30 Uhr in die Nöltingstraße auf Höhe des Alma-Wartenberg-Platzes gerufen. Dort drang dichter, schwarzer Qualm aus den Fenstern einer Wohnung. Die Qualmwolke breitete sich bis zur Bahrenfelder Straße aus. So gab es auch von Bewohnern aus der Straße Notrufe.

Auch Rettungswagen und Notarzt im Einsatz – zwei Verletzte

Laut Lagedienst konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich noch Menschen in den Räumen aufhielten. Deshalb rückten neben mehreren Löschfahrzeugen auch ein Rettungswagen und ein Notarzt an.

In der Wohnung hatte ein Sofa gebrannt. Zwei Bewohner hatten sich verletzt ins Freie gerettet. Sie kamen mit einer Rauchvergiftung in die Klinik. Das Feuer war nach rund 40 Minuten gelöscht. Die Polizei ermittelt die Brandursache.