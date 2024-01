Auto rast unter Lkw – Tödlicher Unfall in Hamburg – A7 gesperrt

An der A7 Höhe Harburger Berge (Marmstorf) ist es am Samstagmorgen zu einem Feuerdrama gekommen: Ein Pkw raste auf dem Gelände der dortigen Raststätte unter einen Sattelauflieger und ging in Flammen auf, die Person am Steuer ist tot. Die Autobahn ist gesperrt.

Mehrere Notrufe sind laut Feuerwehr gegen 10.25 Uhr in der Einsatzzentrale eingegangen. Die Anrufer meldeten, dass ein Pkw unter einen parkenden Lkw gerast ist. Das Auto sei in Flammen aufgegangen. Auch der Lastwagen sei von dem Feuer erfasst worden. Über der Einsatzstelle Höhe Harburger Berge stand eine riesige Rauchwolke. Mehrere Löschfahrzeuge und Rettungswagen sind im Einsatz.

Insasse im Auto tot – Polizei steht vor einem Rätsel

Zunächst seien Laut Polizei beide Fahrtrichtungen gesperrt worden. In Richtung Norden konnte der Verkehr wieder freigegeben werden, in Richtung Süden ist gegenwärtig immer noch voll gesperrt. Laut einem Polizeisprecher ist ein Insasse im Pkw tot. Die Umstände sind völlig unklar. Der Unfall geschah laut Polizei auf dem Gelände der Raststätte.