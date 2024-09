Bei einem Brand in einem Pferdestall in Lübberstedt im Landkreis Harburg sind in der vergangenen Nacht zwei Pferde gestorben. Die Ursache des Brandes wird derzeit ermittelt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Ein Anwohner bemerkte das Feuer gegen 2.30 Uhr und reagierte schnell. Er öffnete die Türen des Stalls und rettete so vermutlich 20 Pferden das Leben.

Zwei Pferde tot im Stall gefunden

Die Feuerwehr traf rasch ein und löschte den Brand zügig. Dabei fanden die Einsatzkräfte jedoch zwei Pferde, die es nicht mehr aus dem brennenden Stall geschafft hatten.

Nach der Brandbekämpfung suchten die Einsatzkräfte in kleinen Gruppen auf den umliegenden Feldern nach den entlaufenen Pferden. Eine Drohne mit Wärmebildkamera half dabei, die Tiere in der Dunkelheit aufzuspüren.

Die Polizei sicherte vorsorglich die Einfahrt zur nahegelegenen Autobahn 7, um zu verhindern, dass die Pferde auf die Fahrbahn liefen. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Ursache des Feuers ist noch unklar, und die Suche nach den entlaufenen Pferden dauerte bis in die frühen Morgenstunden an.