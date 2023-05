Blütenfest heute im Alten Land: Diese Äpfel sind 2023 angesagt

Die Kirsch- und Birnbäume blühen ab, auch die Pflaumen sind fast durch, dagegen legt die Apfelblüte im Alten Land erst richtig los. Wegen der kühlen Temperaturen hängt die Entwicklung minimal zurück. Groß gefeiert wird an diesem Wochenende dennoch.

Die kühlen Temperaturen haben die Apfelblüte im Alten Land leicht verzögert. „Wir sind im Durchschnitt der letzten Jahre nur zwei Tage zurück“, erklärt Matthias Görgens, stellvertretender Leiter der zur Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK) gehörenden Obstbauversuchsanstalt (OVA) in Jork (Landkreis Stade). „Wir sind noch nicht in der Vollblüte, da ist uns Südniedersachsen drei bis vier Tage voraus“, sagt er. Die Nachtfröste haben den Apfelbäumen an der Niederelbe bisher keinen Schaden zugefügt.

Äpfel aus dem Alten Land: „Trend geht weg vom Boskop“

Einige der 550 Betriebe mit 10.000 Hektar Fläche zwischen Cuxhaven und Hamburg beregnen derzeit noch nachts ihre empfindlichen Knospen. Unter der gefrorenen Wasserschicht – dem Eispanzer – sind sie gut geschützt. „Jetzt sind sie am Empfindlichsten“, sagt der Fachmann. Auf die Ernte könne man noch nicht schließen. 2022 lagen die Bauern in der wichtigen Anbauregion beim Ertrag leicht über dem Durchschnitt. Mit den steigenden Temperaturen fühlten sich auch die Bienen beim Bestäuben wohler.

Eine Frau geht einen Fußweg zwischen blühenden Kirschbäumen in der Gemeinde Jork entlang. dpa | Gregor Fischer Eine Frau geht einen Fußweg zwischen blühenden Kirschbäumen in der Gemeinde Jork entlang.

Görgens hat in den vergangenen Jahren eine Veränderung im Konsumentenverhalten der jüngeren Leute beobachtet: „Der Trend geht weg vom Boskop.“ Es werde mit der sauren Frucht nicht mehr so viel gebacken und eingekocht wie früher. Dafür sind der Elstar und feste, saftige Sorten wie der Kanzi und Wellant beliebter. Die Obstbauern müssten sich anpassen.

Das Alte Land ist nach Angaben der Gemeinde Jork das größte zusammenhängende Obstanbaugebiet Deutschlands. Deutsche Obstbauern fürchten aber zunehmend Wettbewerber aus dem Ausland. „Viel Angebot drückt den Preis“, sagt Görgens.

Große Eigenwerbung betreibt das Alte Land traditionell am ersten Maiwochenende mit dem Blütenfest in Jork. Am 6. und 7. Mai gibt es dort unter anderem ein Musikprogramm, Kunsthandwerk oder regionale Köstlichkeiten zu erleben – und die Krönung der Blütenkönigin. Die Gemeinde rechnet mit Tausenden Besucher:innen. (dpa/fbo)