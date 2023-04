Exklusive neue Apfelsorte aus dem Alten Land gibt’s nicht in Hamburg

Saftig, knackig, süß und einfach zum Anbeißen lecker soll er sein, der neue Apfel, der im Alten Land wächst. Doch Obstfans aus Hamburg und Umgebung blicken in die Röhre: Zu kaufen gibt es das knallrote Früchtchen nur bei einem großen Discounter, dessen Verbreitungsgebiet erst hunderte Kilometer weit vom Norden weg beginnt.

Der Altländer Apfel erobert bald auch den Süden der Republik. Aldi Süd hat sich die exklusiven Markenrechte an einer neuen Apfelsorte gesichert, die die Hochschule Osnabrück gemeinsam mit der Züchtungsinitiative Niederelbe (ZIN) entwickelt hat.

Aldi Süd verkauft exklusiven Apfel aus dem Alten Land

Nach der ersten Ernte im Herbst sollen die Äpfel ab Oktober in den 2000 Filialen des Discounters verkauft werden. Wissenschaftler:innen und Landwirt:innen haben mehr als zwei Jahrzehnte lang an der neuen Sorte geforscht. „Wir suchen uns die Elternsorten gezielt aus und können Sorten mit idealen Bedingungen miteinander kreuzen und somit den idealen Apfel züchten“, sagte Werner Dierend, der in Osnabrück an der Fakultät Agrarwissenschaften und Landwirtschaftsarchitektur forscht.

„Vor 25 Jahren hat die Züchtungsinitiative beschlossen, dass wir im Alten Land wieder neue Sorten züchten müssen“, sagte Ulrich Buchterkirch, Landwirt aus Krummendeich (Landkreis Stade) und ZIN-Geschäftsführer. Der Deal mit der Discounter-Kette „ist für uns eine ganz besondere Geschichte und macht uns natürlich sehr stolz“.

Aldi Süd stieg nach eigenen Angaben 2019 in das Projekt mit ein. Eine leuchtend rote Farbe verspricht das Unternehmen. Saftig, knackig und süßlich im Geschmack soll der Apfel sein. „Ein ganz besonderes Produkt“, sagt Aldi Süd-Manager Erik Döbele, „das einerseits geschmacklich und qualitativ überzeugt, andererseits aber Lieferanten und Erzeugern langfristige Planungssicherheit bietet.“

Altes Land: Europas größtes Obstanbaugebiet

Wie der neue Apfel heißt, ist übrigens noch nicht geklärt. Das sollen die Kund:innen selbst in einer Online-Abstimmung entscheiden. Zur Auswahl stehen zwei Namen: „RoyALDI“ und „ALDIamo“.

Das Alte Land gilt als das größte zusammenhängende Obstanbaugebiet Nordeuropas. Es erstreckt sich über eine Länge von rund 35 Kilometern zwischen der Gemeinde Jork und Hamburg. 2022 wurden nach Angaben des Statistikamts Nord rund 390.000 Tonnen Äpfel geerntet.