In der DRK-Kindertagesstätte im Holland-Haus an der Godenstedter Straße in Zeven (Landkreis Rotenburg) ist in der Nacht zu Sonntag ein verheerendes Feuer ausgebrochen: Die Flammen breiteten sich über das Dach im gesamten Gebäude aus. Die Feuerwehr war zwischenzeitlich mit mehr als 100 Kräften im Einsatz.

Gegen drei Uhr begannen die ersten Löscharbeiten, nachdem Anwohner der Kindertagesstätte des Deutschen Rotes Kreuzes (DRK) die Beamten alarmiert hatten. Mit der Hilfe von freiwilligen Kräften bekämpfte die Feuerwehr den durchs Gebäude wütenden Brand über Stunden. Am Morgen wurden dann große Teile der Kita mit zwei Baggern abgerissen, um an die letzten Glutnester zu gelangen.

Landkreis Rotenburg: Kita abgebrannt

Die Bevölkerung war im Laufe des Einsatzes gewarnt und gebeten worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Grund war die starke Rauchentwicklung, die sich durch Zeven und angrenzende Gemeinden zog. Verletzt wurde ersten Angaben der Feuerwehr niemand.

Mittlerweile hat die Polizei die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Brandursache sei aber noch unklar, so ein Sprecher. „Auch zur Schadenshöhe können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben machen.“ (dg)