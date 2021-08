Feuer in Eppendorf! Am Samstagabend hat es in der Ludolfstraße gebrannt. Die Gasflasche eines Grills hatte auf dem Balkon Feuer gefangen.

Zu dem Brand kam es um kurz vor 19 Uhr. Gleich mehrere Anrufer hatten der Feuerwehr die Flammen auf dem Balkon im dritten Stock des Mehrfamilienhauses gemeldet, so der Lagedienst der Feuerwehr zur MOPO. Angeblich hätten die Flammen bereits auf eine Wohnung übergegriffen, wurde den Beamten berichtet. Die Feuerwehr ging davon aus, dass Menschenleben in Gefahr waren.

Hamburg: Gasflasche brennt auf Balkon

Glücklicherweise ging der Brand glimpflich aus, Flammen griffen nicht über. Die Feuerwehr löschte die brennende Flasche auf dem Balkon, niemand wurde verletzt.

Während der Löscharbeiten war die Ludolfstraße in Höhe Kellinghusenstraße gesperrt, es bildete sich ein längerer Stau. (paul)