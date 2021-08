Ein Mann ist bei einer Auseinandersetzung am Samstagmittag an der Straße Butenfeld, unmittelbar vor dem Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) in Hamburg, mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Offenbar wollte das Opfer bloß einen Streit eines Paares schlichten und wurde dann selbst zur Zielscheibe.

„Der Mann wurde im Bereich des Oberschenkels getroffen“, teilte ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes der MOPO mit. „Lebensgefahr besteht aus jetziger Sicht nicht.“ Das Opfer kam in Begleitung eines Notarztes ins nur wenige Meter entfernte UKE.

Hamburg: Mann will Streit schlichten – und wird mit Messer attackiert

Der Täter flüchtete nach dem Messerstich, die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen nach ihm. „Bisher fehlt von ihm jede noch Spur. Auch das Messer ist bis jetzt nicht gefunden worden“, so der Sprecher weiter. (dg)