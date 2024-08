Volltrunkener Autofahrer nietet Ampel und Baum um

Ein Mann kommt von der Fahrbahn ab. Er prallt gegen eine Ampel und einen Baum – mit beträchtlichen Folgen.

Der 66-Jährige wurde bei dem Unfall in Delmenhorst am Dienstag gegen 23 Uhr schwer verletzt. Er war unter Alkoholeinfluss in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei bekanntgab. Er prallte demnach mit seinem Auto gegen eine Ampel und einen Baum, die dadurch beide umstürzten.

Das Fahrzeug kam auf der Seite zum Liegen. Die Feuerwehr nutzte den Angaben nach technisches Gerät, um dem eingeklemmten Fahrer aus dem Auto zu helfen.

Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,55 Promille. Der Mann wurde laut Polizei ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. (dpa/mp)