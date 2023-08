Betrunken und zu schnell: Transporter hinterlässt Trümmerfeld bei Hamburg

In der Nacht zu Freitag ist es in Nenndorf in der Gemeinde Rosengarten (Kreis Harburg) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 58-Jähriger fuhr mit seinem Transporter in einem Kreisel über die Gegenfahrbahn, krachte gegen Verkehrsschilder und kippte schließlich um. Der Fahrer und sein Beifahrer kamen ins Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich in der Nacht zum Freitag gegen 0.30 Uhr. Der 58-Jährige kam mit seinem Sprinter von der A1 und fuhr auf der Bremer Straße Richtung Tötensen.

„Der Fahrer war alkoholisiert und fuhr mit nicht angepasster Geschwindigkeit“, sagte ein Polizei-Sprecher der MOPO. Im Einfahrtsbereich des Kreisverkehrs verlor der 58-Jährige die Kontrolle: Er fuhr über die Gegenfahrbahn, über mehrere Verkehrsschilder und den Innenkantstein des Kreisels hoch. Dann kippte das Fahrzeug um.

Kreis Harburg: VW-Fahrer rast in Kreisverkehr und kippt um – zwei Verletzte

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle. Sowohl der Fahrer als auch sein 44-jähriger Beifahrer wurden bei der Crash-Fahrt schwer verletzt, mussten versorgt werden und kamen anschließend ins Krankenhaus.

Die Polizei sperrte kurzzeitig die Straße und nahm den Unfall auf. Die Fahrbahn wurde von Trümmerteilen befreit, das Fahrzeug abgeschleppt. (vd)