Beim Überholen verschätzt: Mehrere Verletzte bei Frontal-Crash im Norden

Schwerer Unfall im Landkreis Rotenburg: Ein Mercedes und ein Mazda sind am Donnerstagabend auf der K130 bei Weertzen frontal zusammengestoßen. Laut Angaben der Polizei hatte der junge Mann im Mercedes ein vor ihm fahrendes Auto überholen wollen, beim Ausscheren aber die Geschwindigkeit des herannahenden Mazda unterschätzt.

Durch die Kollision schleuderte der Mazda auf ein angrenzendes Feld. Im Auto saßen eine Frau (50) und ihre beiden jugendlichen Kinder. Sie wurden – genau wie der Mercedes-Fahrer – von Sanitätern versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Landkreis Rotenburg: Mehrere Verletzte bei Frontal-Crash

Die Polizei ließ die K130 derweil sperren und nahm den Unfall auf. Vermutlich, so ein Sprecher am Freitagmorgen, habe sich der Mercedes-Fahrer in einer lang gezogenen Kurve verschätzt. „Die Ermittlungen dauern weiter an.“

An beiden Fahrzeugen entstand ein hoher Sachschaden, der noch nicht beziffert wurde. Feuerwehrkräfte nahmen Betriebsstoffe auf, die ausgelaufen waren. Mercedes und Mazda wurden abgeschleppt. (dg)