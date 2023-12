Beim Überholen: Motorradfahrer nach Crash schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 80 in Stade ist am Freitagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Es kam gegen 16.45 Uhr zur Kollision mit einem Kia, der Biker musste ins Krankenhaus.

Der Kia-Fahrer (43) war in Richtung Groß Sterneberg unterwegs und wollte ein vor ihm fahrendes Fahrschulauto überholen. Laut Polizei muss der Mann entweder das entgegenkommende Motorrad übersehen oder die Entfernung falsch eingeschätzt haben.

Notarzt begleitet Verletzten ins Krankenhaus

Bei dem Versuch, in letzter Minute auszuweichen, beschädigte der 43-Jährige das neben ihm fahrende Fahrschulauto. Dann stieß er mit dem Biker zusammen, der auf die Straße stürzte.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach tödlichem Radler-Unfall: Erschreckende Ergebnisse einer Lkw-Kontrolle

Der Verletzte wurde von Sanitätern an der Unfallstelle versorgt, ehe er in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht wurde. „Der 43-jährige Kia-Fahrer sowie die Insassen des Fahrschulautos blieben bis auf ein Schock unverletzt“, so ein Polizeisprecher.

Die K80 wurde für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen gesperrt, es kam laut Polizei aber nicht zu größeren Staus. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Gesamtschaden wird auf 16.000 Euro geschätzt. (dg)