Beim Abbiegen Kontrolle verloren: Auto durchbricht Zaun – Fahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall nahe Hamburg hat sich ein Autofahrer laut Polizei-Angaben schwer verletzt: Er war auf der B75 in Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg) unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle verloren haben soll.

Der Mann wollte den weiteren Angaben nämlich in die Bremer Straße einbiegen, vermutlich viel zu schnell. Dadurch kam es zum Kontrollverlust – der Mercedes soll nur knapp eine Ampel und ein aufgestelltes Verkehrsschild verfehlt haben.

Unfall in Buchholz/Nordheide: Autofahrer schwer verletzt

Im weiteren Verlauf wurde der Wagen über die Gegenfahrbahn gelenkt, er durchbrach einen Zaun und kam letztlich – schwer beschädigt – in einem Waldstück zum Stehen. Der Autofahrer erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen am Arm; er kam in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus.

Die Straße wurde für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten gesperrt. Die Beamten versuchen die genaue Ursache des Unfalls zu klären. (dg)