Innerhalb weniger Minuten sind am Sonntagmittag gleich zwei Motorradfahrer auf der B75 bei Rotenburg/Wümme verunglückt. Ein 55-Jähriger kollidierte beim Überholen mit dem vorausfahrenden Auto, wenige Kilometer weiter übersah ein Autofahrer offenbar einen 23-jährigen Biker.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 12.20 Uhr am Sonntag auf der B75 bei Stemmerfeld. Ein 55-jähriger Motorradfahrer aus Nordrhein-Westfalen war nach Polizeiangaben in Richtung Lauenbrück unterwegs und wollte den vor ihm fahrenden Ford eines 28-Jährigen überholen. Dieser bog nach links auf ein Grundstück ab – und erfasste den Motorradfahrer.

Bei Rotenburg: 55-Jähriger verunglückt tödlich

Der 55-Jährige erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus in Rotenburg. Dort verstarb er in der Nacht zum Montag. Die 23-jährige Beifahrerin des Autofahrers verletzte sich leicht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehr als 10.000 Euro.

Nur wenige Kilometer weiter nördlich verunglückte gegen 12.45 Uhr ein 23-jähriger Motorradfahrer. Bei Veersebrück hatte ein 81-jähriger Autofahrer offenbar aus einem Feldweg auf die B75 abbiegen wollen und den jungen Biker übersehen, teilte die Polizei mit. Der 23-Jährige habe noch versucht, aus einer Kurve kommend rechts an dem Fahrzeug vorbeizufahren – konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern.

Das könnte Sie auch interessieren: Flammen-Inferno in Rinderstall – Landwirt verletzt

Er blieb nach dem Sturz schwer verletzt auf dem Grünstreifen zwischen Straße und Radweg liegen und kam anschließend in eine Klinik. (fbo)