Bei Reparaturarbeiten: Erst brennt ein Auto, dann ein Gabelstapler

Die Feuerwehr Stade ist am Freitagnachmittag zum Gewerbegebiet der Stadt ausgerückt. Dort war eine Reparatur an einem Auto aus dem Ruder gelaufen. Zunächst ging der Pkw in Flammen auf, wenig später auch ein Gabelstapler.

Wie die Polizei mittelte, wurde die Feuerwehr gegen 17.40 Uhr über einen Brand auf einem Gelände am Klarenstrecker Damm informiert. Am Einsatzort angekommen, löschten die Retter einen brennenden Suzuki und einen Gabelstapler.

Stade: Feuerwehr löscht brennende Fahrzeuge

Laut Polizei war der Suzuki mittels eines Gabelstapler angehoben worden, um Reparaturarbeiten daran vorzunehmen. Dabei geriet der Pkw aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Die Flammen erfassten kurze Zeit später auch den Hubwagen. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr sei ein Übergreifen der Flammen auf weitere Fahrzeuge verhindert worden.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.