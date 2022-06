Nahe Hamburg: Streit unter Nachbarn eskaliert – Polizei findet drei Tote

Großeinsatz in Bienenbüttel (Landkreis Lüneburg) südlich von Hamburg: Anwohner hören Schüsse und Schreie in einem Wohngebiet. Die Polizei findet drei Tote. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe es eine blutige Auseinandersetzung zwischen den Nachbarn gegeben, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Bei den Toten handelt es sich um ein Ehepaar (62, 61) und einen vermutlich alleinlebenden Mann (85). Die Männer sollen, so die ersten Erkenntnisse der Polizei, schon länger im Streit gewesen sein. „Dieser Streit eskalierte am Mittag final“, sagte ein Sprecher zur MOPO.

Streit nahe Hamburg eskaliert: Anwohner hören Schüsse und Schreie

Nachbarn hatten gegen 12 Uhr mehrere Schüsse und Schreie wahrgenommen, danach umgehend die Polizei alarmiert. Spezialkräfte aus Lüneburg und Hamburg sicherten das Gebiet. Sie waren zusätzlich in erhöhter Alarmbereitschaft, weil auf den 85-Jährigen als Jagdberechtigten mehrere Schusswaffen zugelassen waren.

Im Außenbereich der Grundstücke fanden die Beamten die drei leblosen Körper. Beim Eintreffen der Polizei waren die besagten Personen bereits tot.

Woran sie genau starben, ist noch unbekannt. Die Kripo durchleuchtete den Tatort und leitete am Abend erste Ermittlungen ein. Der Polizeisprecher: „Die weiteren Ermittlungen zu den Umständen und Hintergründen dauern noch an.“ (dg)