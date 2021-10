Ein Autofahrer aus Hamburg ist am Montagmorgen bei einem Unfall nahe Lüneburg ums Leben gekommen. Offenbar war der 50-Jährige mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht.

Nach Polizeiangaben ging am frühen Montagmorgen zunächst ein Hinweis eines weiteren Autofahrers ein, dass auf der Kreisstraße 44 ein Fahrzeug verunglückt sei. Tatsächlich fanden die Beamten an der Unfallstelle zwischen Schwindebeck und Soderstorf (Landkreis Lüneburg) einen stark beschädigten Seat vor. Der Fahrer lag schwerverletzt und leblos außerhalb des Fahrzeugs.

Der 50-Jährige, der nach Polizeiangaben aus Hamburg stammte, verstarb noch an der Unfallstelle in Folge seiner Verletzungen. Offenbar war er auf der K44 aus Soderstorf kommend in Richtung Schwindebeck unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Mann in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab.

Dabei überschlug sich das Auto, prallte gegen einen Baum und wurde beim Aufprall in mehrere Teile zerrissen. Zwischen dem Straßengraben und einem Maisfeld kam das Wrack schließlich zum Stehen.

Die K 44 blieb während der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt.(fbo)