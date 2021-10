Ein schwerer Unfall auf der A7 hat am Montagmorgen die Rettungskräfte bei Neumünster beschäftigt. Ein Lkw-Fahrer krachte auf dem Standstreifen in einen anderen Lastwagen – dieser sollte gerade ein Fahrzeug bergen. Ein 34-jähriger Mann kam dabei ums Leben. Die A7 ist in Richtung Hamburg bis in die Nacht voll gesperrt.

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 9 Uhr. Zwischen den Anschlussstellen Neumünster Nord und Neumünster Mitte stand ein Fahrzeug mit einer Panne auf dem Standstreifen, ein Lkw sollte das Auto abschleppen. Dabei näherte sich von hinten allerdings ein Sattelzug mit Auflieger, der seitlich gegen den Abschlepp-Laster fuhr.

Lkw-Fahrer stirbt nach Crash auf A7 bei Neumünster

Anschließend verlor der 34-jährige Fahrer die Kontrolle, fuhr in den Graben neben der A7 – und überschlug sich. Die Rettungskräfte konnten den Mann nur noch tot aus seinem Lastwagen bergen.

Morgenpost – der Newswecker der MOPO

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihn jeden Morgen die wichtigsten Meldungen des Tages. Erhalten Sie täglich Punkt 7 Uhr die aktuellen Nachrichten aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Der Fahrer des Abschleppfahrzeugs und auch der Fahrer des liegengebliebenen Fahrzeugs blieben unverletzt. Sie befanden sich zum Unfallzeitpunkt bereits hinter der Leitplanke, teilte die Polizei mit.

Das könnte Sie auch interessieren: Beladener Tanklaster kracht gegen Autobahn-Brücke – Vollsperrung

Der Verkehr, der sich hinter der Unfallstelle bis zur Anschlussstelle Neumünster Nord aufgestaut hatte, wurde von der Autobahn abgeleitet. In Richtung Hamburg ist die A7 derzeit voll gesperrt. Nach Polizeiangaben dauere die Sperrung wegen der aufwendigen Bergungsarbeiten voraussichtlich bis in die Nacht an.

Zwischen Neumünster Mitte und Neumünster Süd müsse außerdem noch ein weiterer Sattelzug geborgen werden, teilte die Polizei mit. Er sei bei einem weiteren Unglück kurz vor dem tödlichen Unfall aus bislang ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf dem Grünstreifen umgekippt, der Fahrer verletzte sich leicht. „Auch dieser Sattelzug wird erst in der kommenden Nacht geborgen werden können, hier gibt es aber derzeit keine weiteren Verkehrsprobleme“, hieß es in einer Mitteilung der Polizeidirektion Neumünster.

Es kommt weiterhin zu erheblichen Rückstauungen ab der Anschlussstelle Bordesholm. Auch das Stadtgebiet Neumünster sei mittlerweile von starkem Verkehr betroffen, teilte die Polizei mit. (fbo)