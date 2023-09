Trümmerfeld bei Hamburg: Junger Mann mit Audi unterwegs – an Kreuzung kracht es

Bei einem Unfall im Landkreis Harburg sind zwei Menschen teils schwer verletzt worden: Laut Polizei war ein junger Mann (23) um 0.45 Uhr in der Nacht zu Samstag mit seinem Audi A4 auf der B75 in Kakenstorf unterwegs, als es auf der Kreuzung Richtung Bötersheim zu einer Kollision mit einem BMW kam.

Die beiden Fahrzeuge schleuderten durch die Kollision voneinander weg. Der Audi riss noch ein Werbeschild um und überschlug sich sogar. Der 23-Jährige wurde im Wagen eingeklemmt. Ersthelfer, die aus einer Gaststätte rauseilten, versorgten den Mann.

Unfall im Landkreis Harburg: Beide Fahrer kommen ins Krankenhaus

Feuerwehrkräfte trennten mit hydraulischem Gerät zwei Türen ab, um den Fahrer befreien zu können. Er erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und kam in ein Hamburger Krankenhaus, so ein Sprecher. „Auch der BMW-Fahrer wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht.“

Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt, der Audi vorher noch aufgerichtet werden. Die Polizei sperrte die Straße und ließ auch eine Drohne in die Luft, um mögliche Wege der Fahrer nachvollziehen zu können. Die genaue Unfallursache ist nämlich noch unklar. (dg)