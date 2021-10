Bei einem Verkehrsunfall in Nindorf, einer Gemeinde in Apensen (Landkreis Stade), sind am Freitagabend zwei Frauen verletzt worden: Sie waren laut Polizei um kurz vor 19 Uhr mit einem VW auf der K52 unterwegs, als sie in einer Rechtskurve mit ihrem Fahrzeug gegen einen Trecker stießen.

Durch die Kollision wurde das Auto in einen Seitengraben geschleudert. Der Trecker-Fahrer, der unverletzt blieb, rief Polizei und Feuerwehr. Sanitäter kümmerten sich um die zwei Frauen, die in umliegende Krankenhäuser kamen.

Bei Hamburg: Zwei Frauen bei Crash mit Trecker verletzt

„Die Frauen hatten großes Glück, dass ihr Auto nicht das Blockgewicht in der Mitte des Traktor-Führerhauses getroffen hat“, so ein Feuerwehrsprecher. Wäre dies passiert, hätte das Auto größeren Schaden erlitten, womöglich wäre es sogar zum großen Teil unter den riesigen Reifen des landwirtschaftlichen Fahrzeugs begraben worden.

Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten blieb die K52 für etwa eine Stunde voll gesperrt, der Verkehr wurde von der Polizei umgeleitet. Die genaue Ursache für die Kollision war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt. (dg)